Gattuso, ancora polemiche. Fuma in allenamento ed è subito bufera social

Non è iniziata nei migliore dei modi l’avventura di Rino Gattuso al Valencia. Dopo le voci di un possibile addio nelle settimane scorse, non sembrano placarsi le polemiche intorno alla sua figura. È iniziata la preparazione del club spagnolo sotto gli ordini di Ringhio. Ma non sono i carichi di lavoro a far discutere l’ambiente spagnolo, bensì Rino stesso. L’allenatore ex Napoli è stato fotografato mentre fuma una sigaretta elettronica durante gli esercizi di stretching dei suoi calciatori. Il video, pubblicato da As, è diventato subito virale rimettendo Gattuso al centro delle polemiche social. Per i tifosi ed i media locali, il tecnico del Valencia, fumando, sarebbe un cattivo esempio per i calciatori ed i giovani tifosi.

Foto: Instagram Valencia