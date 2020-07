Gattuso: “All’inizio non siamo scesi in campo, oggi i ragazzi mi sono piaciuti ma non basta”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “A livello qualitativo contro l’Inter questa è la miglior partita, anche più delle due gare di Coppa Italia. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a fare gol. Barcellona? Una gara e una partita diversa, l’Inter è fisica mentre il Barcellona palleggia molto. A noi adesso ci manca un po’ d’aria, non facciamo gol subiamo poco e anche oggi abbiamo preso due gol. I primi dieci minuti non siamo scesi in campo, siamo partiti con intensità bassa e questa con l’Inter non puoi permettertela. In questo momento dobbiamo annusare il pericolo e dimenticare quello che abbiamo fatto. Noi dobbiamo pensare di squadra, a me questo piacerebbe. Adesso abbiamo l’ultima partita da fare poi faremo le valutazioni. Oggi la squadra mi è piaciuta ma non basta, abbiamo toccato il fondo e siamo stati bravi ad aggiustare una stagione che era iniziando malissimo. Dopo la vittoria in Coppa Italia abbiamo fatto buone gare ma senza coltello tra i denti e questo a me non piace. In questo momento ognuno deve fare un passo indietro. Osimhen? Parliamo di Osimhen quando arriva, quando arriverà vi spiegherò tutto.”

Foto: profilo twitter Napoli