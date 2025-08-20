Gattuso in visita a Milanello: incontro con Allegri e staff

20/08/2025 | 12:45:21

In vista dei prossimi. impegni della Nazionale, il CT azzurro Gennaro Gattuso, in compagnia di Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon e Luigi Riccio, ha fatto visita a Milanello, luogo che rievoca dolci ricordi. Ad accoglierlo il direttore sportivo Igli Tare e dal team manager Alberto Marangon. Nel corso della mattinata, il commissario tecnico si è intrattenuto con l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri e successivamente ha assistito alla sessione di allenamento, prima di salutare i calciatori e lo staff tecnico.

Foto: sito FIGC