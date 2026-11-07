TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Gattuso: “Allegri è stato il mio capitano, non mi fido. Avremo nulla da perdere, è una finale anche per la Lazio”

07/11/2026 | 13:00:10

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Gennaro Gattuso ha presentato in conferenza stampa NapoliLazio di domani alle 12,30. “Domani non avremo pressioni, ma la consapevolezza di andare in uno stadio difficile e di affrontare una squadra forte anche se ora in difficoltà. Ci vuole umiltà e bisogna andare forte. Mancano 12 punti per arrivare a 40, quando accadrà faremo una grande festa per il primo obiettivo raggiunto. Dovremo avere spensieratezza e rispetto per l’avversario, contro il Porto hanno tenuto bene il campo per 70 minuti, poi gli sono mancati i cambi. Voglio vedere la voglia di soffrire e di ribaltare colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere. Max Allegri è stato il mio capitano, ho vinto un campionato dalla B alla A. È stato anche il mio allenatore, mai ho vinto contro di lui, ora è chiacchierato ma spero di fare un quarto di quanto lui ha fatto in carriera. Lui non muore di stress, nei momenti si difficoltà trova le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido. Capisco quando dicono che sia una finale, ma vale anche per noi”.
Foto: Instagram Lazio