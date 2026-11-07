Gattuso: “Allegri è stato il mio capitano, non mi fido. Avremo nulla da perdere, è una finale anche per la Lazio”

07/11/2026 | 13:00:10

Gennaro Gattuso ha presentato in conferenza stampa Napoli–Lazio di domani alle 12,30. “Domani non avremo pressioni, ma la consapevolezza di andare in uno stadio difficile e di affrontare una squadra forte anche se ora in difficoltà. Ci vuole umiltà e bisogna andare forte. Mancano 12 punti per arrivare a 40, quando accadrà faremo una grande festa per il primo obiettivo raggiunto. Dovremo avere spensieratezza e rispetto per l’avversario, contro il Porto hanno tenuto bene il campo per 70 minuti, poi gli sono mancati i cambi. Voglio vedere la voglia di soffrire e di ribaltare colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere. Max Allegri è stato il mio capitano, ho vinto un campionato dalla B alla A. È stato anche il mio allenatore, mai ho vinto contro di lui, ora è chiacchierato ma spero di fare un quarto di quanto lui ha fatto in carriera. Lui non muore di stress, nei momenti si difficoltà trova le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido. Capisco quando dicono che sia una finale, ma vale anche per noi”.

Foto: Instagram Lazio