Gattuso: “Abbiamo una missione da compiere. Oggi ho visto la mentalità giusta”

11/10/2025 | 22:56:35

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo il successo in Estonia.

Queste le sue parole: “L’importante è creare, poi si possono sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia, proseguono sulla strada giusta. Bisogna recuperare perché nella seconda partita facciamo sempre fatica. Se vinciamo contro Israele va fuori dai giri, con l’ottica dei Playoff”.

La testa è già ai prossimi impegni. “Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo”.

Errori evitabili? “Senza l’incidente di Donnarumma, non parleremmo di errori. Non puoi dominare per 90 minuti, stiamo qui a soffrire e comunque la partita l’abbiamo gestita”

Come sta Kean? “Ho parlato poco con Kean, dispiace. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave”.

Foto: sito FIGC