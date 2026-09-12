Gattuso: “Abbiamo studiato il Milan e sappiamo come prenderli. Tavares è da Real Madrid”

12/09/2026 | 17:30:01

Gennaro Gattuso a DAZN pre sfida contro il Milan: “Siamo usciti al primo turno di Coppa Italia e se oggi c’è più entusiasmo è merito dei ragazzi. Il Milan spesso si schiaccia con una linea da 5, però sono pericolosi quando ripartono, anche con Chukwueze. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita. Nuno Tavares è un giocatore da Real Madrid. Bisogna entrargli nella testa e indirizzarlo, è fortissimo e avrebbe potuto giocare 10/12 anni al Real Madrid”.

Foto: Instagram Lazio