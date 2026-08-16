Gattuso: “Abbiamo preso un cazzotto in faccia, zitti e pedaliamo. Non si parla di mercato”

16/08/2026 | 23:53:07

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni Mediaset dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: “È una batosta, ci metto la faccia, è giusto così. Zitti, pedalare, mi assumo la responsabilità. Sapevamo di avere tanto lavoro da fare. Bisogna chiedere scusa perché tre mesi fa è stata giocata una finale, noi siamo usciti con una squadra di B. Sono vicino a questi ragazzi, ce la stanno mettendo tutta, si va avanti. Oggi non si parla del mercato, oggi c’erano i giocatori in campo, si parla di chi scende in campo. Oggi ci mettiamo la faccia, ci prendiamo la responsabilità e si va avanti. Questo momento brucia, però noi dobbiamo essere bravi. Lavorano bene, il gruppo ha voglia di lavorare. Abbiamo cambiato tanto, quest’anno vogliamo fare qualcosa di diverso, sono quaranta giorni che stiamo lavorando. Questa sera è un bel cazzotto in faccia che abbiamo sentito”.

Foto: Instagram Lazio