Gattuso a casa Inzaghi: luci all’Olimpico per il primo round di Coppa

Domani sera, all’Olimpico, Lazio e Milan saranno le protagoniste della prima semifinale di andata di Coppa Italia. Da una parte Simone Inzaghi, dall’altra Gennaro Gattuso: la loro, nonostante siano tecnici di prima squadra da pochi anni, è una sfida nella sfida, con i due ex calciatori che si ritrovano l’uno di fronte all’altro in un incrocio tutt’altro che banale e dall’esito mai scontato. Anche perché, ad aggiungere pepe alla sfida, c’è il precedente della passata stagione. Già, perché Lazio-Milan è una semifinale di Coppa Italia che si ripete per il secondo anno consecutivo. Le due squadre, infatti, si affrontarono anche nell’edizione scorsa della competizione quando a strappare il biglietto per la finale furono i rossoneri, che passarono ai rigori dopo che le partite di andata e ritorno si chiusero sul risultato di 0-0. Non un caso, considerato che da quando Gattuso è allenatore del Milan, tra lui e Inzaghi regna un certo equilibrio. Nella scorsa stagione i rossoneri, sotto la guida di Ringhio, hanno affrontato la Lazio per tre volte: una in campionato, in cui a vincere fu il Milan per 2 a 1 con annesse polemiche per il gol di Cutrone, e le due in Coppa Italia sopracitate. In questa stagione l’unico precedente risale all’1 a 1 di campionato: al gol di Kessie rispose Correa nei minuti finali. Ancora poche ore e poi la palla passerà al campo per il primo round di Coppa: l’unica certezza è che tra Lazio e Milan, con la sfida nella sfida tra Simone e Rino, lo spettacolo è assicurato.