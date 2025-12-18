Gatti zittisce le voci su una lite con David: “Senza senso. Solo rumore. Pensiamo alla gara di sabato”

18/12/2025 | 21:29:31

Negli ultimi giorni si è parlato di Jonathan David e di come il canadese, secondo alcune voci di corridoio, sia poco incluso all’interno dello spogliatoio della Juventus e sia stato ai ferri corti con il clan italiano. Ieri, infatti, Locatelli e Perin avevano postato una foto con il canadese scrivendo famiglia, per provare a chiarire e cancellare le voci. Oggi Federico Gatti ha postato proprio una frase pesante, che smentisce qualsiasi illazione.

Le sue parole: “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore”.

Foto: sito Juventus