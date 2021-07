Tutto confermato: Riccardo Gatti torna al Catanzaro

L’avevamo anticipato qualche giorno fa, ora è ufficiale: Riccardo Gatti torna al Catanzaro. Il difensore torna in Calabria a titolo definitivo. Ecco l’annuncio del club giallorosso:

“L’ U.S. Catanzaro comunica il ritorno in giallorosso di Riccardo Gatti. Il difensore centrale classe 1997 torna a vestire i colori delle aquile dopo il prestito della scorsa stagione, nel quale è sceso in campo per 10 volte con la maglia del Catanzaro. Nel palmares del difensore, oltre all’esperienza con la Reggiana, squadra con la quale ha militato per parte del campionato 2020/2021 in Serie B (3 presenze), si contano in totale 72 presenze e 2 reti in Serie C collezionate con le maglie del Catanzaro (10 presenze dall’arrivo a gennaio 2021), del Fano nella stagione 2019/2020 (26 presenze e 1 rete), nel campionato 2018/2019 con quella del Monopoli (19 presenze e 1 gol) e nell’annata precedente con quella della Reggina (17 presenze). Gatti si lega al club con un contratto biennale.”

Foto: Twitter Catanzaro