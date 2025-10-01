Gatti: “Sono incazzato nero, persi due punti che possono pesare”

02/10/2025 | 00:01:45

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa del Villarreal.

Queste le sue parole: “Sono incazzato nero, perché buttiamo via due punti che alla lunga peseranno tantissimo. Dispiace, per come si era messa la partita dovevamo portare a casa i 3 punti. Domani analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e dobbiamo archiviarla subito, domenica c’è il Milan e dobbiamo ricaricare le batterie per affrontare la gara al massimo”.