Gatti: “La partita con la Bosnia può cambiarci il futuro. Zenica? Ho giocato in campi peggiori”

29/03/2026 | 17:10:50

Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi giorni dalla gara tra l’Italia e la Bosnia: “La cosa più importante era vincere e passare alla finale. Ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori, ci stiamo preparando. Dobbiamo pensare a noi stessi. Non mi piace parlare prima delle partite, al giorno d’oggi chiunque si sente in grado di poter giudicare. Questa è una partita che può cambiarci il futuro, dobbiamo vederla in quell’ottica lì e basta. I discorsi lasciamoli agli altri. Ho giocato in campi peggiori. Non so che condizioni potranno esserci, ma dovremo essere pronti a tutto, la partita è talmente importante che quel che sarà, sarà, ma dovremo dare il 110%. Dzeko? Ci ho giocato contro al primo anno di Juventus, contro l’Inter: attaccante molto forte, la sua carriera parla per lui. Cercheremo tutte le energie per portarci a casa una partita che può cambiare il futuro di ognuno di noi, e giocheremo per la nazione”.

Foto: Instagram Juventus