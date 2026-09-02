Gatti: la Juventus non accetta la formula del Porto. Gli scenari

02/09/2026 | 19:56:35

Il Porto ci ha provato davvero per Federico Gatti. Una rincorsa partita ieri sera quando vi avevamo anticipato il tentativo su precisa richiesta di Farioli che stima molto il difensore centrale della Juventus. Il Porto ha presentato due offerte, entrambe in prestito oneroso con diritto di riscatto, l’ultima qualche ora fa. Entrambe rifiutate dalla Juve che avrebbe voluto maggiori garanzie sulla formula. Oltretutto sarebbe stata importante la tempistica, dovendo il Porto presentare la lista Champions entro poche ore, così Farioli si è dovuto arrendere per andare su un’eventuale altra pista. Gatti è molto aperto a un trasferimento perché è scivolato in fondo alle gerarchie bianconere per la difesa. E sarebbe eventualmente disponibile per gli Emirati Arabi (mercato ancora aperto per diverse settimane), ma devono esserci le condizioni giuste per la Juve. Altrimenti se ne riparlerà a gennaio.

Foto: Instagram Juventus