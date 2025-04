Gatti: “Il 4° posto è il minimo, la lotta Champions non è mai stata così imprevedibile”

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano.

Queste le sue parole: “Il riconoscimento è bellissimo e fa piacere per il mio passato e quello che c’è stato. Godiamoci la giornata”.

Come sta? Quando rientra? “Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. Martedì dovrei riprendere a correre, ma vediamo. Ora è la parte più importante della stagione”.

Il vento alla Juventus è cambiato? “Il 4° posto è l’obiettivo minimo, bisogna centrarlo in tutti i modi. Avremo due partite durissime fuori casa e da lì arriverà tanto del nostro futuro. Dobbiamo portarci a casa la qualificazione in Champions”.

Napoli e Inter a giocarsi lo Scudetto, ci avevate mai pensato?

“Sì e no. Ho sempre sperato che ci fossimo anche noi… Vedremo il prossimo anno, tra loro però ci sarà una bella lotta”.

Cosa ha cambiato Tudor? “Ancora è presto ma è stato calciatore della Juventus per tanti anni e conosce l’ambiente di un club che non è come tanti altri. Si è imposto parlandoci anche del suo passato”.

La lotta Champions è aperta.

“Tante squadre in pochi punti, penso non sia mai stata così agguerrita”.

A che punto siete con il rinnovo con la Juventus?

“Paradossalmente questa è stata la mia miglior stagione, personalmente. Sul futuro io sono di Torino e giocare per la squadra della mia città è la cosa più bella che potessi chiedere”.

Foto: Instagram Juventus