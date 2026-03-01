Gatti: “Gol pesantissimo, con la Roma a +7 per la Champions sarebbe diventata difficile. Ora siamo lì attaccati”

02/03/2026 | 00:10:13

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma.

Queste le sue parole: “Non mi sono neanche reso conto, ero sul filo del fuorigioco. Veramente un gol importantissimo, Ci tiene lì attaccati. Mancano 11 partite, siamo ancora lì”.

Perdendo, la Champions sarebbe scappata? “Assolutamente, la Roma sarebbe andata a 7 punti e diventava difficile. Abbiamo vinto il doppio confronto, ma non c’è solo la Roma: ci sono anche Atalanta e Como. Dobbiamo migliorare alcune cose, ma non il carattere e questo è un punto di partenza”.

Foto: sito Juventus