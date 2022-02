Gatti, è un momento magico. Un altro gol con vista sulla Juve

Per Federico Gatti è stata una settimana straordinaria. Era a un passo dal Torino, che lo avrebbe preso da subito, invece c’è stato il blitz della Juve che è riuscita a soffiarlo alla concorrenza, con la promessa di lasciarlo a Frosinone per l’intera stagione. Difensore centrale classe 1998 ha dimostrato, ancora una volta, di essere uno dei profili più promettenti. E si è fatto subito un gran regalo: è stato lui a sbloccare il risultato, al tramonto del primo tempo, indirizzando la partita contro il Vicenza con un goal in girata che ha permesso al Frosinone di avere la strada spianata. È proprio il caso di dirlo, per gatti momento magico: un’altra prudenza con vista sulla… Juve.

FOTO: Profilo Instagram Gatti