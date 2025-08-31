Gatti: “Con Bremer ci troviamo bene, giochiamo insieme da 4 anni. Vlahovic? Serve solo pazienza”

31/08/2025 | 22:00:06

Federico Gatti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa: “La solidità difensiva è un punto fondamentale di questa squadra perchè in attacco prima o poi il gol arriva. Ora è rientrato anche Bremer, è il quarto anno che giochiamo insieme per cui ci troviamo bene. Vlahovic? E’ un ragazzo che lavora al 110%, ha bisogno solo di pazienza. E’ un attaccante molto forte, in questo è molto bravo. Leali è stato bravo con me, volevo segnare perché non succede da tempo”.

Foto: Instagram Juventus