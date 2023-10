Gatt: “L’errore con il Sassuolo mi sta aiutando a crescere. Quando non puoi vincere è buono non perdere”

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Sky dopo il pareggio a Bergamo con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Torniamo a casa con grande consapevolezza perché portare a casa un punto senza aver subito gol ci dà consapevolezza per lavorare in settimana. Ci aspetta una partita sentitissima dove dovremo dare il massimo per portarla a casa”.

L’errore di Sassuolo? “Sto crescendo tanto a livello mentale, l’errore col Sassuolo ci sta. Sto cercando di capire dove ho sbagliato, non bisogna passare dopo un fenomeno o uno scarso dopo una partita. Ci abbiamo quasi scherzato su per credere”.

Chi le è stato più vicino di altri? “Tutto il gruppo, lo staff. Abbiamo rivisto la partita con lo staff cercando di capire dove abbiamo e ho sbagliato come ho fatto sempre”.

A che punto è la Juventus? “Siamo molto uniti, in queste partite che non riesci a vincere non devi perdere, è quello che ci è mancato a Sassuolo dove magari dovevamo soffrire e ripartire, sappiamo che la possiamo sempre vincere ma oggi era importante non perdere”.

Foto: Instagram personale