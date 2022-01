Gaston Pereiro e Pavoletti rimontano il Bologna: seconda vittoria di fila per il Cagliari

Alla Unipol Domus è andato in scena il posticipo della 21a giornata di Serie A tra Cagliari e Bologna. La gara è terminata 2-1 per i sardi. Al vantaggio iniziale degli emiliani firmato da Orsolini con una bellissima punizione finita nel sette hanno risposto poi i padroni di casa al 71′ con Pavoletti, alla sua seconda rete consecutiva, e nel recupero con Gaston Pereiro. Il Cagliari si rilancia in classifica e ottiene il secondo successo consecutivo dopo quello con la Sampdoria. Il Bologna inizia il suo 2022 invece con una sconfitta.

FOTO: Twitter Pavoletti