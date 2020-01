Gaston Pereiro è arrivato a Cagliari: “Sono pronto per giocare”

Gaston Pereiro è arrivato a Cagliari. Il centrocampista uruguaiano è sbarcato da pochi minuti all’aeroporto di Elmas per iniziare la sua nuova avventura in rossoblù. Il giocatore, proveniente dal PSV Eindhoven, ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti: “Sono qui per continuare la tradizione degli urugiagi a Cagliari. Sono molto contento di essere arrivato in Sardegna. Mi sento a posto fisicamente, sono pronto per giocare”.

Foto: Twitter personale Gaston Pereiro