Gasperini: “Zaragoza ha caratteristiche giuste per noi. Ghilardi è da un po’ che fa bene”

10/02/2026 | 00:01:35

Le parole in conferenza di Gasperini dopo Roma-Cagliari: “Zaragoza? Ha le caratteristiche giuste per noi, non ne avevamo nel reparto offensivo: è pericoloso se ha spazio, salta l’uomo nello stretto. Dobbiamo conoscerlo meglio e portarlo a una migliore condizioni. Deve diventare un giocatore con continuità, non so se sarà possibile, ma averlo è importante. A gennaio eravamo in grande emergenza, anche oggi avevamo assenze importanti. In alcune partite hanno esordito tanti giovani, oggi abbiamo fatto entrare Venturino e Arena. Speriamo che, recuperando qualche giocatore, potremmo arrivarci nel migliore dei modi: abbiamo fatto 10 gare in un mese, ci può stare steccare una partita. Oggi abbiamo giocato bene, con energia e forza. Ghilardi è da un po’ che fa bene, deve avere più continuità nei finali di gara, ma è anche giovane. Sta facendo bene, poteva osare anche un po’ di più in impostazione, ma va bene. Cresce. Oggi ha fatto un’ottima gara Pisilli, ha recuperato tanti palloni, ha giocato con lucidità, qualità ed energia: corre per quattro”.

foto x roma