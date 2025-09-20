Gasperini: “Wesley e Hermoso? Indicazioni non positive per entrambi”

20/09/2025 | 13:51:43

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del derby contro la Lazio, che si terrà domani alle 12:30, ha presentato il match in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Wesley ha avuto una ricaduta, come ha detto il medico, a causa di una gastroenterite che gli ha creato qualche problema. Sembrava in via di guarigione, ma è tornato un po’ indietro. Vedremo nelle prossime 24 ore se starà meglio. Hermoso lo proveremo oggi in campo: non ci sono grandi indicazioni positive, ma c’è ancora un po’ di fiducia e la lascio”.

Sul derby:

“Il derby è una partita particolare, famosa e conosciuta in tutto il mondo, che va al di là delle classifiche. C’è una rivalità cittadina in campo che rende tutto molto più bello, con maggiore attenzione e molta più tensione”.

Foto: Instagram Roma