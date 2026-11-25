Gasperini: “Volevo dare una chance a Castro. E’ una partita che andrò a rivedere, sono felice”

25/11/2026 | 23:34:34

Le parole di Gasperini a Prime Video: “Volevo dare una chance importante a Castro, Malen sta giocando tanto e non solo con noi. Abbiamo giocato contro una squadra fantastica e sono molto contento questa sera. Abbiamo saputo soffrire in dei momenti e giocare in alto in altri. Prestazione che mi dovrò andare a rivedere. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo porci sempre nuovi traguardi goderci questa partita. Io penso già alla prossima. Arrivare in fondo a tutto? Lo vogliamo fare tutti e Hermoso è un interprete straordinario di questo per mentalità e qualità”.

foto x roma