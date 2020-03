Gasperini: “Vogliamo arrivare in Champions. Ecco cosa manca per duellare con le prime…”

E’ un’Atalanta stratosferica. Non solo quella che rifila 7 gol al Lecce, ma quella di un’intera stagione su più fronti. Su dove può arrivare la squadra nerazzurra, non si nasconde Giampiero Gasperini: “Noi vorremmo arrivare in Champions, – ha detto l’allenatore in conferenza stampa – perché a inizio stagione non ci pensavamo. Viste le difficoltà di Napoli e Milan, ne abbiamo approfittato”.

Obiettivo europeo, sul distacco dalle prime e una realtà come quella di Bergamo spiega: “Servono tanti aspetti per fare il salto di qualità, compresa la filosofia di mercato”. Sulla gara: “Abbiamo trovato il primo gol su un’autorete con un pizzico di fortuna, serve anche quella. Dal 2-0 al 2-2 la partita è cambiata, ma l’abbiamo condotta bene e avuto sempre il pallino del gioco. Nel secondo tempo siamo andati in campo con un grande spirito, poi il terzo gol è stato di grande qualità”. Miglior attacco e goleade agli avversari. A chi dice sia una mancanza di rispetto agli avversari, Gasp replica: “Fare 6-7 gol non è mancanza di rispetto. Tutti i calciatori si esaltano a risultato acquisito e tendono a fare bella figura”.

Foto: Twitter Atalanta