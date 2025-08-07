Gasperini: “Vogliamo acquisire credibilità. Mercato? Presi diversi giovani, è una strada inusuale per Roma”

07/08/2025 | 23:11:45

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: “Un mese è già qualcosa, abbiamo già fatto delle cose insieme, vedo un gruppo coeso e che mi ha dato grande disponibilità. Se guardo avanti vedo che possiamo fare tanto altro, anche di più. Dobbiamo acquisire credibilità soprattutto nei nostri tifosi, avere la considerazione che stiamo facendo un lavoro che potrà portare loro grandi soddisfazioni, ci vorrà tempo ma dobbiamo essere una squadra ambiziosa. Siamo sulla strada giusta, mi auguro ci voglia meno tempo possibile. Sono arrivati alcuni giocatori giovani, abbiamo intrapreso una certa direzione che non è usuale per una squadra come la Roma, sarà così anche se arriveranno altri profili. Vogliamo costruire una squadra che possa crescere. Fabio Silva? Io non riesco a guardare altro che gli allenamenti, è innegabile che ci sono tanti giocatori interessanti, siamo nel momento cruciale del mercato. L’attenzione più importante è rivolta all’attaccante”.

Foto: Instagram Roma