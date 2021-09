Gasperini: “Vittoria meritata davanti al nostro pubblico. Gosens? Ha uno stiramento, speriamo recuperi in fretta”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così la vittoria ottenuta di misura sullo Young Boys ai microfoni di Sky: “Non avevamo vinto ancora a Bergamo, è stata una bellissima serata con entusiasmo e pubblico. Abbiamo vinto una partita difficile, dove la squadra è stata brava, giocando con accanimento, lucidità e attenzione, vincendo meritatamente”.

Quanto pregusta la sfida con lo United?

“Il pareggio di Villarreal e la vittoria di stasera era ciò che auspicavamo. La qualificazione inizia adesso con le due partite con il Manchester. Bisogna cercare punti ovunque, le partite sono molto equilibrate”.

Quanto vi dà in più Muriel?

“Ha fatto vedere stasera alcune giocate in cui è andato vicino al gol. Ora dovrà avere la condizione migliore possibile. Per Gosens è uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta”.