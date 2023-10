Gasperini vince contro il suo passato: Lookman-Ederson, bis dell’Atalanta al Genoa

L’Atalanta riparte da una vittoria dopo la sosta Nazionali: 1-0 al Genoa al Gewiss Stadium. Dopo un primo tempo a reti inviolate con la squadra di Gasperini a tenere in mano il possesso palla ma senza riuscire a incidere, complice la difesa ordinate dei rossoblu (questa sera con la maglia da trasferta bianca). Nella ripresa Gasperini toglie De Ketelaere e inserisce Miranchuk. I nerazzurri crescono e dopo una grande parata di Leali sul colpo di tacco di Scamacca e il palo di Scalvini, l’Atalanta passa in vantaggio con Ademola Lookman! Al 72′ l’arbitro, dopo un lungo consulto con il VAR e una on field review convalida il vantaggio della Dea. In pieno recupero è arrivato anche il raddoppio nerazzurro con Ederson per il definitivo 2-0. Finisce così al Gewiss Stadium, la squadra di Gasperini sale così al sesto posto a quota 16 punti.

Foto: Instagram Atalanta