Gasperini: “Valuteremo Dybala. Juve cresciuta. Non parlo di mercato. Il calcio di Fabregas? Si gioca avanti, non indietro”

19/12/2025 | 14:08:22

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa Juventus-Roma di domani sera. “Dovbyk non ha recuperato. Si sta allenando da parecchi giorni, ha qualche difficoltà nel calciare. Per il resto ci siamo tutti a parte i due che sono partiti. Hermoso ha qualche problema che speriamo di risolvere. Perché ho accettato la Roma e non la Juventus? Perché qui la sfida era più difficile. Sono contento, adesso ci troviamo a giocare questa partita importantissima. La Juventus rimane una grandissima squadra, sicuramente forte e che avrà la possibilità di continuare a rinforzarsi. Noi ci arrivismo dopo una bella prestazione contro il Como, il campionato è nella fase più bella. Dybala? Vediamo se è in grado di giocare uno spezzone oppure dall’inizio oppure di andare in panchina. Oggi vediamo e proviamo. Le sue motivazioni credo che siano sempre alte, la questione è che possa star bene, che possa sprintare. Credo che i ragazzi siano stati bravissimi in questo scorcio di campionato, direi in quasi tutte la partite. È un gruppo che ha motivazioni sempre forti, è vero che la forza è stata nei pochi gol preso, però è una squadra che ha sempre cercato e costruito opportunità. Zirkzee e Raspadori? Penso ci sia tempo per parlarne e non è questo il momento. I miei rapporti con Spalletti sono sicuramente amichevoli, ci saluteremo cordialmente, il clima tra noi è sereno. Ultimamente la Juventus è migliorata e cresciuta, è un bel parametro per noi. Rensch nella difesa a tre è una possibilità. Fabregas? Nel calcio di oggi non mi piace questo ricorrere sempre al portiere, il Como contro l’Inter ha avuto il pallone tra i piedi di Butez per 51 volte. Questa roba non piace alla gente, il calcio vuol dire giocare avanti e non indietro. Così diventa calcetto, brutto da vedere”.

Foto: Instagram Roma.