Gasperini: “Un bel guaio l’infortunio di Muriel, ecco quando tornerà. Koopmeiners? Un giocatore di qualità”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore su Muriel: “Conto di recuperarlo quanto prima, la sensazione è che dovrà stare fuori parecchio. Speriamo possa tornare dopo la sosta, ma è stato un bel guaio”.

Poi sui nuovi arrivati: “Zappacosta? Si è presentato bene, è un ragazzo affidabile. Il valore è molto alto, ma ci vuole per inserirsi in una squadra con determinati meccanismi. Per conoscerci calcisticamente è importante, altrimenti fai una squadra con tutti i migliori e con tutti i campioni. In queste due settimane ci siamo allenati bene. Koopmeiners? È un giocatore di qualità, ha un piede importante. È molto giovane, è arrivato un giocatore in un reparto molto forte, dove ci sono due iene che concedono poco. Nell’immediato non so quanto possa dare rispetto a Freuler e De Roon, ma è un ragazzo con delle qualità. Io non lo vedo molto difensivo, ma ha un ruolo ben delineato. Dobbiamo dargli modo di entrare nella squadra”.

Foto: Sito Atalanta