Gasperini: “Udinese? Penso che domani azzarderà più del solito. È importante restare nel gruppo delle prime”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, valido come recupero della 10^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli orobici: “Che l’Udinese non vince da tanto sono statistiche e per quanto ci riguarda lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo pensare alla partita contro un’ottima squadra, stanno avendo qualche difficoltà, ma hanno dimostrato il loro valore. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica. È importante restare nel gruppo delle prime, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma è importante anche la striscia positiva. Domani l’Udinese gioca in casa, penso che azzarderà qualcosa in più. Penso che sarà una partita dove entrambe le squadre cercheranno di fare risultato rispettando le caratteristiche dell’altra”.

Gasperini si è poi soffermato sulla situazione infortunati: “L’unico è Pasalic, pensavamo già di recuperarlo questa settimana, ma si allungano i tempi. In questo momento non posso prevederlo, siamo ritornati un po’ indietro”.

Foto: Twitter Atalanta