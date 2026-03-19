Gasperini: “Troppi errori sui loro gol. C’è rammarico. Ci è mancata brillantezza”

20/03/2026 | 00:30:32

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bologna in Europa League.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita molto avvincente, usciamo con grande rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio: il meglio quasi per tutta la partita, il peggio sui gol subiti. Abbiamo dovuto fare una partita sempre in rimonta contro una squadra come il Bologna, è un peccato aver fatto certi errori”.

Distrazioni gravi su tutti i gol? “Sì, anche sul primo quando Mancini è rimasto in terra su una trattenuta: è una situazione abbastanza anomala: Purtroppo ci sono costate dei gol”.

Si è dato una spiegazione a questi errori? “Probabilmente a questo punto il livello si alza, forse si sente un po’ anche la fatica. La squadra però si è espressa bene con grande continuità, dopo è chiaro che quando sbagli così ci sta che perdi”.

Quanto stanno mancando giocatori come Soulé e Dybala? “Nei supplementari c’era un po’ di fatica soprattutto in difesa ma non potevamo fare cambi anche lì, loro avevamo messo attaccanti veloci e freschi. Se ti mancando 4-5 giocatori tutti nello stesso reparto è evidente che soffri, nonostante questo abbiamo trovato un Malen straordinario che ci ha alzato la pericolosità rispetto al girone d’andata dove avevamo però più soluzioni. In questa settimana non ho molto da dire ai miei giocatori, il fatto dell’attacco ce lo trasciniamo da inizio anno, un po’ per gli infortuni e un po’ per il mercato, ma i giocatori hanno cercato sempre di applicarsi al massimo compreso stasera”.

Robinio Vaz nota positiva? “Indubbiamente è un ragazzo giovanissimo, su di lui pesa il fatto che è stato un investimento molto alto e ci si aspetta tanto lui ma deve crescere perché giocare a questi livelli non è facile, sicuramente può essere utile però per ambire a traguardi più alti ci sono mancati giocatori di spessore come quelli che avete elencato prima”.

Foto: sito Roma