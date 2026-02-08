Gasperini: “Totti torna? Lo faccio giocare subito. Zaragoza ha una buona condizione, Soulè non è al meglio ma disponibile”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari: “Totti torna? Lo faccio giocare subito ma si deve allenare. Gli togliamo 10-15 anni…Zaragoza? Ha una discreta condizione, deve inserirsi e trovare l’intesa con la squadra. Domani è disponibile, non so se subito o a partita in corso. Dybala? Speriamo sia disponibile la prossima settimana come Hermoso, Venturino aveva l’influenza e ha recuperato – ha aggiunto – mentre Soulé sono settimane che soffre di pubalgia, non è al meglio ma è a disposizione, è una fase nuova per lui perché non era abituato a giocare così tanto. Angelino? Sta recuperando, ha ripreso 4 chili di peso e le analisi sono migliorate, siamo speranzosi che recuperi come persona prima che ancora che come atleta. Ci sono le esigenze di giocatori e della società, io non posso stare in mezzo. Il problema non è tecnico, ma solo economico. Certo non è facile arrivare a fine stagione con 4 giocatori in scadenza e due in prestito, sei in una rosa in queste condizioni non sono pochi. Ma ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma. Polemiche? Non è il favore di una o di un’altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come De Rossi”.

foto X Roma