Gasperini torna sul Real: “Fatto una gara difensiva senza concedere tanto. Ha dato fastidio averci rovinato la gara”

In vista del match contro la Sampdoria, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, tornando anche sulla sfida contro il Real Madrid: “Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Non abbiamo concesso molto al Real Madrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. Il calcio è anche questo, non è la prima volta che ci succede visto che è accaduto anche con la Lazio, ma questa era una condizione diversa. Peccato per il gol subito nel finale. Ora si è già detto molto su quella partita, ci sarà tempo per il ritorno. È un risultato difficile, ma possiamo prepararci nel modo migliore. Tutto quello che abbiamo lo metteremo in campo.

Su cosa abbia pensato quando ha visto l’arbitro con la maglia del Real: “Noi siamo dispiaciuti per il tipo di gara, il Real ha un valore tecnico molto alto. Ma in 11 sarebbe stata un’altra tipo di partita, poi il risultato poteva essere diverso. Se ti apri di più concedi di più, ma comunque sarebbe stata un’altra gara. Ci ha dato fastidio il fatto di averci rovinato la gara, non aver giocato un ottavo di Champions con il Real Madrid. Volevamo fare ciò, c’è stata rovinata questa opportunità. Ora mettiamo il punto e si riparte”.

Foto: Twitter Atalanta