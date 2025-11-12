Gasperini: “Tifosi liberi di sognare, speriamo che il risveglio sia positivo”

12/11/2025 | 19:15:31

Gasperini ha parlato alla Rai della grande prima parte di stagione sulla panchina della Roma. Ecco un’anticipazione delle sue dichiarazioni: “Sognare sono liberi tutti quanti, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento. L’importante è crederci? Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede. Però siamo solamente all’inizio: già quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono”.

Foto: X Roma