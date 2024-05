Gasperini: “Tenere Koopmeiners? Vorrei fosse una speranza, ma non so. Noi i giocatori li vendiamo”

Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Teun Koopmeiners che, come vi abbiamo anticipato già dalla scorsa estate, è uno degli obiettivi principali della Juventus: “Noi i giocatori li vendiamo e, se vendo un Koopmeiners, non è facile trovarne un altro. Vendendo non ti rinforzi, al massimo riparti. Le squadre che vincono gli scudetti aggiungono, non tolgono, a gruppi già forti”.

Poi ha proseguito: “Se la sua permanenza è un’utopia o una speranza? Vorrei chiamarla speranza, ma non so. Per Koop l’Atalanta ha già rifiutato tanto, anche a gennaio. Giocare la Champions è una gratificazione, da noi i giocatori vengono volentieri, ma il tetto ingaggio, che l’Atalanta mantiene giustamente, può essere un ostacolo”.

Foto: Instagram Atalanta