Gasperini: “Temo il valore del Napoli, è una squadra costruita per traguardi più alti”

Intervistato dal sito ufficiale del club, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così parlato della gara contro il Napoli: “Moralmente stiamo molto bene, siamo partiti con 3 vittorie: è stato fondamentale per tutto, ma ad ogni partita bisogna resettare e ripartire da zero . È una situazione uguale per tutti, ma complessa. Il Napoli sta facendo molto bene, sta dimostrando il suo valore. Ad inizio stagione pensavamo potesse lottare per lo scudetto insieme a Lazio e Inter. Hanno avuto dei problemi, ma stanno venendo fuori. Temo il valore della squadra, ha una rosa importantissima con tante variabili e giocatori di qualità. È una squadra costruita per traguardi molto più alti. Il Napoli è capace di fare un filotto importante. Noi siamo concentrati sul nostro traguardo, sappiamo che nonostante il vantaggio i punti sono tanti e dobbiamo conquistarli.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Atalanta BC