Gasperini: “Svilar, Dybala e Mancini sono recuperati. Pellegrini tempi più lunghi”

20/11/2026 | 13:47:22

Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati della Roma in conferenza stampa: “Svilar, Dybala e Mancini si sono allenati bene e sono recuperati. Quello di Pellegrini è più lungo, mentre Rensch ha iniziato ad allenarsi con intensità e potrebbe recuperare presto”. Sul bilancio degli ultimi sei mesi, da Parma a Parma, il tecnico giallorosso ha dichiarato: “A Parma è stata una tappa fondamentale perché abbiamo rimontato nel finale e ci ha spalancato la possibilità di arrivare in Champions. Cercavamo di raggiungerla, ma quella è stata una tappa fondamentale. Ribaltarla così ci ha permesso di raggiungere la Champions. Questa stagione è diversa, è ripartita sulla falsa riga dell’anno scorso e gli obiettivi si stanno delineando. Lì eravamo alla fine, qui siamo all’inizio”. Infine, sul mercato di gennaio: “In questo momento non ci sono confronti di questo genere. Prima ne deve parlare il nostro amministratore delegato e sarà lui a valutare quello che la Roma potrà fare. Il mercato di gennaio è sempre complicato e difficile”.

foto: x Roma