Gasperini svela il retroscena sul var: “Sul rigore per il Genoa non funzionava. Ci hanno chiesto scusa”

Al termine della sfida al Genoa, il tecnico orobico Gian Piero Gasperini ha raccontato un retroscena avvenuto negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Gli arbitri sono andati a scusarsi con l’Atalanta per il rigore fischiato contro di loro, perché il var in quel momento non stava funzionando. Queste le sue parole nella conferenza post-partita: “La vittoria ci stava sfuggendo per un episodio gravissimo. Un rigore assurdo. Sono stato qui 7-8 anni e non ricordo un rigore così al 90′: mai successo. Ho chiesto l’autorizzazione a dirlo: gli arbitri si sono scusati poiché sembra che il var non funzionava. L’arbitro ha concesso il rigore, ma ci sono delle immagini chiarissime che l’avversario non è stato neppure sfiorato. Il l’ho visto anche dalla panchina. Questo episodio avrebbe potuto cambiare il risultato e mi avrebbe fatto arrabbiare, poiché ci avrebbe tolto due punti molto importanti. Non se non c’erano le immagini, comunque ci sono state delle difficoltà. Posso dire che sul nostro rigore molto netto abbiamo giocato quattro minuti prima del var ed era un rigore nettissimo“.

Foto: twitter Atalanta