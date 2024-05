Gasperini: “Supercoppa Europea? Spero di affrontare il Real”

L’Atalanta non vuole più fermarsi. “Spero nel Real Madrid in Supercoppa Europea” ha detto Gian Piero Gasperini in una nota riportata dall’ANSA. L’allenatore, intervenuto al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà a Bergamo, ha voluto fare il punto anche sui prossimi impegni. “Non abbiamo niente contro il Borussia Dortmund, tra l’altro affrontato anni fa in Europa League, ma la finale di Supercoppa Europea a Varsavia il 14 agosto col Real sarebbe la più prestigiosa possibile”.

Foto: Twitter Atalanta