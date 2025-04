Gasperini sulle parole di Percassi: “Ennesima dimostrazione d’apprezzamento, il nostro rapporto è sempre stato buono”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha così commentato le parole di Antonio Percassi alla presentazione del docufilm: “Le parole del presidente alla presentazione del docu-film? Sono l’ennesima dimostrazione d’apprezzamento, il rapporto tra me e lui è sempre stato buono. Tutto il resto poi è calcio, il calcio va avanti”.

Foto: Twitter Atalanta