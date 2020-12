Gasperini: “Successo meritato, ci sono troppe persone che parlano e che scrivono”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Ajax:

“Siamo stati veramente bravi, abbiamo disinnescato il potenziale offensivo dell’Ajax, squadra che segna sempre tanti gol. Difensivamente davvero abbiamo giocato benissimo, nel finale è arrivato questo gol, direi meritato.

Secondo anno consecutivo agli ottavi? Sì, ma quest’anno avevamo due mostri sacri come Liverpool e Ajax nel girone, e abbiamo vinto sul loro campo.

I problemi con Gomez? Io devo sentirmi libero di fare le mie scelte, lavoriamo per dare più soddisfazioni possibili alla società e ai tifosi. Il valore di Gomez è nella risposta che abbiamo dato stasera sul campo.

Addio? Sarò qui finchè non mi cacciano via. Senza pubblico negli stadi ci sono troppe persone che parlano e che scrivono”.

