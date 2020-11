Gasperini: “Subiamo troppi gol e segnamo meno, abbiamo perso intensità”

Ha parlato così ai microfoni di Sky Gian Piero Gasperini al termine della sconfitta rotonda della sua Atalanta per mano del Liverpool:

“Il divario è stato veramente pesante, bisogna riflettere sull’aspetto tattico e strutturale per affrontare meglio queste partite. Non è la prima volta che subiamo una sconfitta pesante, ma dopo Manchester lo scorso anno avevamo la sicurezza di poter migliorare.

L’Ajax un campanello d’allarme? Si all’inizio si, poi siamo riusciti bene a raddrizzarla e potevamo anche vincerla con merito, oggi non è stato possibile per il livello dell’avversario, un livello così alto non ti perdona errori.

Stiamo prendendo troppi gol e segnamo un po’ meno, abbiamo perso intensità, velocità, sono tutte cose che dobbiamo considerare per migliorarci.

Giocare ogni tre giorni? Sicuramente porta via tante energie, non è un campionato facile il nostro, ma è un’abitudine per le squadre che giocano le coppe europee. Dobbiamo avere più continuità ed un livello che ci permetta di averla.”