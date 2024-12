Gasperini su Zaniolo: “Ogni volta che segna incendia il pubblico, non è tollerabile”

Per Niccolò Zaniolo altra esultanza provocatoria dopo quella all’Olimpico davanti ai suoi ex tifosi. Così si è espresso Gasperini in conferenza stampa:

“Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario, è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio”.

Foto: X Atalanta BC