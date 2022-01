Gasperini su Muriel: “E’ un giocatore importantissimo, l’arrivo di Boga non lo riguarda per nulla”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino: “Siamo dispiaciuti, c’è una regressione del pubblico negli stadi e una contagiosità enorme, ma per fortuna i giocatori sono meno sintomatici. È una situazione che colpisce tutti, abbiamo reagito due anni fa, dobbiamo farlo anche ora. Assenti? Zapata, Gosens, entrambi infortunati, e Freuler, che è squalificato. Non ci saranno Musso e Palomino che sono risultati positivi nei test dei giorni scorsi. Sono negativi, ma i giorni di quarantena scadono domani, oltre chiaramente a Boga impegnato in Coppa d’Africa”. Su Muriel: “L’arrivo di Boga non lo riguarda per nulla, è un giocatore importantissimo. Sul resto non diamo risposte”.

FOTO: Twitter Atalanta