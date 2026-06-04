Gasperini su Mancini: “Non se ne va, gliel’ho già detto”

04/06/2026 | 20:45:15

Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul mercato della Roma. “Il futuro di Mancini? Non se ne va, gliel’ho già detto. L’Inter può fare quello che vuole, se un calciatore vuole rimanere rimane. È l’importante che si lavori bene in attacco, ho un gruppo di valore con senso di appartenenza. Vorrei trattenere tutti, ma ci sono esigenze di bilancio. Dybala? Avevo detto che sarebbe rimasto, la volontà di tutti è quella”.

Foto: Instagram Roma