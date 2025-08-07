Gasperini su Lookman: “Mi dispiace sia per lui che per l’Atalanta, spero si risolva presto”

07/08/2025 | 23:25:48

Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato anche la situazione Lookman: “Posso solo dire che mi dispiace. Abbiamo vissuto momenti così belli che si rischia di ricordare certi giocatori solo per l’ultimo episodio. Invece ci sono stati tanti momenti straordinari. E ora risalta solo questo. Sono dispiaciuto sia per il ragazzo sia per la società. Mi auguro che questa situazione si risolva presto”.

Foto Sito Roma