Gasperini: “Su Angelino c’è un comunicato medico, bisogna attenersi a quello. Bailey? Ci darà una grande mano”

17/10/2025 | 14:13:46

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter, in programma alle 20:45. Queste le sue parole:

“Il rientro di Angelino? C’è un comunicato medico, bisogna attenersi a quello. Se la Roma può lottare per lo scudetto? La squadra cercherà di migliorare le proprie prestazioni, ma ridurre tutto a un discorso da scudetto o da Champions non è il tipo di discussione che voglio affrontare. L’assenza di Bailey? Nessuno si aspettava di non averlo per due mesi; speravamo in un infortunio meno lungo. Fortunatamente ormai ci siamo: arriva da una lunga inattività, ci vorrà tempo, ma ci darà una grande mano, perché ha caratteristiche che ci mancano in rosa”.

Foto: X Roma