Gasperini: “Stiamo facendo un bel campionato, risultati non usuali”

Trasferta delicata per la sua Atalanta contro una Juventus motivata e desiderosa di fare punti. Lo sa benissimo Gian Piero Gasperini che ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Con Thiago abbiamo passato un anno bellissimo a Genova. Piace a tutti e due ricordare com’era arrivato lì, fermo da tanto tempo. Era tornato con la voglia giusta con la testa corretta: è stato un successo per tutti, da giocatore ha fatto bene e da allenatore in pochi anni ha bruciato le tappe”.

Su Cuadrado: “Occuperà il ruolo da esterno, ha caratteristiche idonee con velocità e imprevedibilità e si alternerà con Bellanova per gli affondi. Poi dalla panchina entreranno giocatori che sfrutteranno la freschezza”.

Infine: “Ci sono undici partite, abbiamo tre punti di vantaggio sulla Juventus e le prime due sono vicine. Non è sicuramente usuale, stiamo facendo un bel campionato anche se ultimamente in casa abbiamo perso qualche punto. Abbiamo una bella ambizione”.

Foto: Instagram Atalanta