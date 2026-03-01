Gasperini: “Statici sui loro gol. Questo risultato non deve abbatterci”

01/03/2026 | 23:21:13

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Delusione per il gol alla fine? Non è solo quello, è stato anche il primo gol. Siamo un po’ passivi: vediamo il nostro campionato pieno di queste situazioni nei finali, dove le squadre buttano gente strutturate sul gioco aereo. Potevamo fare un po’ meglio, nell’arco della partita ci siamo comportati bene e invece lì siamo stati statici”.

Quale parte è quella che ti soddisfa meno? “Ci può stare abbassarsi nel finale di gara, per sfruttare la velocità negli spazi come sul terzo gol di Malen. Dovevamo essere un po’ più fisici, l’uscita di Cristante sul gioco aereo ci toglie qualcosa. Sono 3 gol molto simili, 3 palle gettate da molto lontano. Sul primo merito a Conceicao, gli altri 2 siamo stati passivi. Non dobbiamo andare a cercare altre cose, non è il caso. Potevamo andare a 7 punti, siamo ancora lì e una partita del genere non ci deve abbattere”.

Il fallo commesso a due minuti dalla fine è stato ingenuo. “E’ chiaro che vai a vedere tutte queste cose, magari ci sono stati altri falli che sono finiti in niente. Anche noi abbiamo fatto gol su calcio piazzato, non sono solo quelli subiti. E’ che lì non c’è stanchezza, a 5 minuti dalla fine ormai voli e solo sulle palle inattive loro possono fare gol”.

Foto: sito Roma