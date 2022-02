Gasperini: “Spero di recuperare Zapata, decideremo dopo la rifinitura. Gosens? È stata una grossa perdita”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: “Sono partite che iniziano ad essere decisive, incontriamo squadre vicine a noi, è chiaro che la Coppa Italia e l’Europa League sono ad eliminazione diretta, in queste prossime settimane giocheremo partite importanti. Zapata? Spero di recuperarlo domani, se oggi confermerà le sensazioni positive ci sarà. In questo tipo di infortuni c’è sempre il timore della ricaduta, c’è sempre qualche timore, ha anche una convinzione diversa, oggi decideremo con la rifinitura. Gosens? È stata una grossa perdita, ma è stato straordinario, non posso che ringraziarlo. È stato un perno fondamentale, gli inizi non sono stati dei migliori, ma ha raggiunto dei traguardi incredibili. Gli auguro di star bene, poi noi quest’anno l’Inter non la incontriamo più”.

FOTO: Twitter Atalantq